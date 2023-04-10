Тухель: Зрозуміти, як гратиме Манчестер Сіті, досить просто

Тренер Баварії — про майбутній матч.

Головний тренер Баварії Томас Тухель дуже високо оцінив роботу Хосепа Гвардіоли та очікує важкий поєдинок проти Манчестер Сіті.

"Ми дуже чекаємо на цей матч, це величезний виклик. Ми хочемо мати такі випробування. Щоб мати шанс досягти успіху, треба відштовхуватися від наших останніх результатів. Зрозуміти, як гратиме Манчестер Сіті, досить просто.

Вплив Пепа Гвардіоли на команду після шести-семи років роботи очевидний. Це дуже атакуючий суперник, який набрав гарну форму", — наводить слова німецького тренера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Баварія зіграє з Манчестер Сіті. Матч Манчестер Сіті – Баварія відбудеться завтра, 11 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.