Шупо-Мотінг не зіграє з Манчестер Сіті через травму

10 квітня 2023

Ерік-Максім Шупо-Мотінг, ФК Баварія

У футболіста проблеми з коліном.

Нападник мюнхенської Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг не зможе допомогти своїй команді у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 34-річного камерунця проблеми з коліном, через які він вже пропустив минулий матч проти Фрайбурга (1:0) у Бундеслізі.

Цього сезону Шупо-Мотінг провів 28 поєдинків, у яких забив 17 голів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Баварія відбудеться завтра, 11 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ФК Бавария

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