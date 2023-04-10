Коман: Ми знаємо, що можемо перемогти Манчестер Сіті

Француз вважає, що мюнхенцям під силу здолати "містян".

Вінгер Баварії Кінгслі Коман поділився думками напередодні матчу з Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Ми виграли всі матчі Ліги чемпіонів цього сезону. Це трохи дивно, адже ми грали проти таких хороших команд.

Манчестер Сіті з Ерлінгом Голандом став ще кращим в атаці, плюс у них багато хороших гравців на флангах. Вони мають дуже згуртовану команду, як і в нас.

Ми повинні захищатися з великою кількістю енергії й бути дуже вмотивованими, грати з впевненістю, бажанням і просто віддавати все заради перемоги. Якщо ми у формі, все може статися. Ми знаємо, що можемо перемогти, але маємо зробити все для цього", — сказав Коман.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Баварія зіграє з Манчестер Сіті. Матч Манчестер Сіті – Баварія відбудеться завтра, 11 квітня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше стало відомо, що в цьому матчі не зіграє Шупо-Мотінг.