Мбаппе розпочне матч із Баварією на лаві запасних — Le Parisien

Французький форвард поки що не готовий грати повний матч.

Сьогодні, 14 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та мюнхенською Баварією.

За інформацією Le Parisien, цей матч нападник Кіліан Мбаппе розпочне на лаві запасних, оскільки він ще не готовий грати повний поєдинок.

Нагадаємо, лише напередодні Мбаппе провів перше тренування у загальній групі після травми, яку він отримав на початку лютого.

Матч ПСЖ – Баварія відбудеться сьогодні, 14 лютого, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.