ПСЖ — Баварія: онлайн-трансляція матчу 14.02.2023 Ліги чемпіонів

Протистояння двох грандів європейського футболу на першій стадії плей-оф турніру.

У вівторок, 14 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому французький ПСЖ зіграє проти мюнхенської Баварії.

На груповому етапі турніру Баварія виграла всі шість матчів, набравши 18 очок та посівши перше місце. ПСЖ, своєю чергою, посів друге місце після Бенфіки, набравши 14 балів.

Матч пройде на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Стартовий свисток гри прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитися онлайн трансляцію матчу ПСЖ — Баварія

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу ПСЖ — Баварія. Старт о 22:00 за київським часом.

Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією покаже платформа MEGOGO.

Зазначимо, що у паралельному матчі зустрінуться італійський Мілан та лондонський Тоттенгем.