Галтьє: Я не впевнений, що Мбаппе зіграє проти Баварії

Лідер ПСЖ може пропустити матч з німцями.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє перед матчем 1/8 фіналу проти Баварії прокоментував стан здоров'я Кілліана Мбаппе. Нагадаємо, після матчу з Монако (1:3) головний тренер Галтьє заявив, що Мбаппе не зіграє проти Баварії у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Але це викликано сумніви у його візаві Юліана Нагельсмана.

"Кіліан Мбаппе тренувався в неділю індивідуально, а сьогодні — з командою. Після бесіди з лікарем і спортивним відділом ми прийняли рішення, що він може тренуватися в понеділок. Його відновлення проходить позитивно, але я не впевнений, що він зіграє", — сказав Галтьє.

Матч ПСЖ – Баварія відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.