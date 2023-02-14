ПСЖ — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 14.02.2023

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 14 лютого і розпочнеться о 22:00.

День Святого Валентина традиційно часто дарує нам соковиті протистояння у Лізі чемпіонів. Цього року виключень не буде, бо столиця Франції, що уособлює поняття кохання та стосунків, принесе битву між Баварією та ПСЖ.

ПСЖ — БАВАРІЯ

СЕРЕДА, 14 ЛЮТОГО, 22:00. ПАРИЖ, ПАРК ДЕ ПРЕНС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO



Протистояння баварців та парижан сповнене доволі цікавих та навіть драматичних сторінок. У минулому столітті ці команди зустрічалися між собою ще до приходу шейхів з їхніми нафтодоларами, а ПСЖ навіть без потужних фінансових вливань доходив до півфіналу чемпіонської ліги.

С сезону-2017/18 клуби грають вже вчетверте. Тодішній колектив Унаї Емері спершу розгромив Баварію Анчелотті вдома, далі поступився їй 1:3 у Мюнхені й все одно виграв свою групу. Баварія взяла реванш декілька років потому.

В ковідному фіналі 2020-го року в столиці Португалії Лісабоні мюнхенці здолали суперника з мінімальним рахунком завдяки голу, іронія долі, вихованця парижан Кінгслі Комана.

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Діючий переможець головного клубного трофею континенту далі вилетів у чвертьфіналі наступного розіграшу саме від чемпіона Франції. У Мюнхені команда Маурісіо Почеттіно виграла 3:2, вдома поступилася 0:1 після голу колишнього гравця Еріка-Максіма Чупо-Мотінга.

Камерунець, до речі, восени перебував у фантастичній формі і може вийти в основі на один чи обидва поєдинки проти ПСЖ. Після паузи на чемпіонат світу його гольові показники дещо впали, проте особливих опцій після відходу Роберта Левандовські в Баварії немає.

Німецький колектив жахливо розпочав календарний 2023-ій рік. 3 нічиїх поспіль, до того ж усі на тоненького, 2 перемоги лише в іграх зі скромними суперниками типу Бохума. Гра у завершальній фазі атак викликає дуже великі сумніви та питання, і якщо з проблемною позицією воротаря після травми Мануеля Ноєра вдалося розібратися, то ось з накінечником атак дещо складніше, бо Томас Мюллер не може тягнути роль форварда. Садіо Мане ж комфортніше виглядає на фланзі й взагалі навряд зіграє у цьому протистоянні.

Париж також дещо розслабився у попередніх матчах та вилетів із Кубку Франції від Марселя, проте судити по виступах у чемпіонаті в якому саме стані підійде команда до баталій із мюнхенцями доволі дивно.

Французи виглядають більш зріло й збалансовано за Крістофа Галтьє, а втримати у секреті повернення Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе не вдалося, обидва потрапили до заявки клубу та зможуть вийти принаймні з лави запасних, що дуже тішить й додає інтриги.

За версією компанії Parimatch, трошки більше шансів здобути перемогу мають підопічні Крістофа Галтьє. Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 2,55, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 2,6. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.

В середньому у домашніх для паризького гранду матчах проти Мюнхена забивається приблизно 2,2 голи за гру й варто також відзначити те, що німецький колектив лише одного разу зумів перемогти на Парк де Пренс з 5 спроб, а загальний рахунок у столиці становить 9:2 на користь самі розумієте кого.

Орієнтовні склади:

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньос, Мендеш — Верратті, Перейра, Солер — Неймар — Мбаппе, Мессі

Баварія: Зоммер — Канселу, Павар, Де Лігт, Девіс — Горецка, Кімміх — Гнабрі, Мусіала, Сане — Мюллер

Не зіграють / під питанням: Мукіеле, Санчеш, Вератті, Мбаппе — Ноєр, Ернандес, Мазрауї, Мане, Мюллер