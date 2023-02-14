Нагельсманн: Баварія — ПСЖ — це рівна пара, шанси 50 на 50

14 лютого 2023

Юліан Нагельсман, Getty Images

Наставник мюнхенського клубу поділився своїми думками напередодні гри з ПСЖ.

Головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсман прокоментував майбутній поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"Потрібно не дати м'ячу доходити до Мессі, Неймара та Мбаппе, але в ПСЖ є не лише вони. ПСЖ також має швидких крайніх захисників та інших талановитих гравців. Але ПСЖ також думає, як зупинити наших гравців. Все вирішить форма у день матчу.

Ліга чемпіонів дуже важлива для ПСЖ. Це рівна пара, шанси 50 на 50. Я впевнений, що ми зіграємо на найвищому рівні, і сподіваюся, що ми досягнемо гарного результату.

Ми всі хочемо виграти Лігу чемпіонів. Титул Бундесліги дуже важливий, але ЗМІ не надають йому великого значення. Тож Ліга чемпіонів дуже важлива для клубу та для мене", - наводить слова Нагельсманна Bayern and Germany.

Нагадаємо, матч між ПСЖ та Баварією відбудеться сьогодні, 14 лютого, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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