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Неймар — перед Баварією: Ми тут не на прогулянці, хочемо виграти всі титули

13 лютого 2023

Неймар, GETTY IMAGES

Бразилець рішуче настроєний перед матчем з мюнхенцями.

Нападник ПСЖ Неймар висловився напередодні матчу з Баварією в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я впевнений у собі. Відколи я опинився в Європі, я завжди був у топі. Я знаю свої здібності, свої риси. Ми всі готові до цього матчу, у нас чудова команда.

Мені подобається грати в топматчах проти топкоманд. Саме у них висококласні гравці повинні себе проявляти. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб показати чудову гру.

Наша головна мета — Ліга чемпіонів, очевидно. Іноді нам не вдається зробити все ідеально. Це як чемпіонат світу, до кінця доходить той, хто робить менше помилок.

Ми тут не на прогулянці, ми для роботи. Ми хочемо виграти всі титули. Нам шкода, що ПСЖ вилетів із Кубка Франції", — сказав Неймар.

Матч ПСЖ – Баварія відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен готовий до того, що Мессі та Неймар підуть влітку.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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