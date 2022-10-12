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-
25 жовтня
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-
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-
25 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
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26 жовтня
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Айнтрахт Франкфурт
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Марсель
-
26 жовтня
22:00

Лунін: У другому таймі матчу Шахтар більш-менш вирівняв гру, але нам була потрібна перемога

12 жовтня 2022

Андрій Лунін, скріншот, Football Hub

Футболіст поспілкувався із пресою після гри у ЛЧ.

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін після матча проти Шахтаря (1:1) у Лізі чемпіонів дав свій коментар.

"Після подій в Україні намагаєшся думати про футбол, про результат, спортивну складову. У першому таймі Реал мав перевагу ігрову та за моментами. У другому таймі гра була більш-менш рівною. Так, ми більше володіли м'ячем, але за моментами, я гадаю, Шахтар вирівняв гру.

Чи нам пощастило зрівняти рахунок? Я вважаю, що на гол ми точно награли. Як, і на якій хвилині це вийшло — це вже інше питання. Але сто відсотків награли на гол. У кожній грі ми намагаємось грати на перемогу. Нам потрібні були три очки, щоб забезпечити вихід з групи.

Думки про Барселону? Не думати ро Ель-Класіко неможливо. Але, повторюсь, нам були потрібні ці три очки, щоб вийти та сконцентруватися на Ла Лізі".

Також український воротар розповів про особисту підтримку від Карло Анчелотті у момент, коли в Україні йде війна з рашистами.

"Це звичайна підтримка, моральна. Всі ми переживаємо. Але ніхто там не знаходиться. Що мені допомагати? Мене підтримувати особливо не потрібно. Ми намагаємось допомогти тим, хто знаходиться в Україні та тим, хто виїхав", — сказав футболіст в інтерв'ю Football Hub.

Нагдаємо, що відео голів та огляд матчу ЛЧ між Шахтарем та Реалом вже доступні в нас на сайті.

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