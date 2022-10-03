Модрич встигне відновитися до матчу з Шахтарем

37-річний хорват отримав пошкодження у розташуванні збірної.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич зможе зіграти проти донецького Шахтаря у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Madrid Xtra.

За інформацією джерела, 37-річний хорват встигне відновитися після пошкодження, яке він отримав у національній команді.

Через це Лука пропускав останній матч "вершкових" проти Осасуни (1:1) в іспанській Ла Лізі.

Нинішнього сезону Модрич провів дев'ять поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, матч Реал — Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.