Мудрик, Швед та Траоре — у заявці Шахтаря на матч з Реалом

У заявку команди Ігора Йовічевіча потрапили 27 футболістів.

Шахтар у своєму Telegram-каналі опублікував заявку на майбутній матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

У заявку команди Ігора Йовічевіча потрапили 27 футболістів.

Голкіпери: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін;

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик;

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек; Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Нагадаємо, матч Реал — Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.