Мудрик, Швед та Траоре — у заявці Шахтаря на матч з Реалом

Шахтар у своєму Telegram-каналі опублікував заявку на майбутній матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.
У заявку команди Ігора Йовічевіча потрапили 27 футболістів.
Голкіпери: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін;
Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик;
Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек; Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.
Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.
Нагадаємо, матч Реал — Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.