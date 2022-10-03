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-
05 жовтня
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Маккабі Хайфа
-
05 жовтня
22:00

Матч Реал — Шахтар обслужить фартовий суддя для "гірників"

03 жовтня 2022

Іван Кружляк, Getty Images

УЄФА призначив на поєдинок бригаду арбітрів.

У середу, 5 жовтня, Шахтар зіграє проти мадридського Реалу у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Стало відомо, хто обслуговуватиме поєдинок – це бригада зі Словаччини.

Головним арбітром призначено Івана Кружляка, на лініях йому допомагатимуть Браніслав Ханчко та Ян Позор, а роль четвертого арбітра виконуватиме Петер Кралович. За VAR відповідатиме Овідіу Хацеган із Румунії.

Зазначимо, що Кружляк у минулому відсудив три матчі Шахтаря, які були для нього переможними.

У 2016 році Шахтар обіграв Істанбул Башакшехір (2:0), у сезоні-2018/19 у груповому етапі Шахтар переміг Гоффенгайм (3:2), а в серпні 2020 розгромив Вольфсбург (3:0).

Матч Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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