Матч Реал — Шахтар обслужить фартовий суддя для "гірників"

УЄФА призначив на поєдинок бригаду арбітрів.

У середу, 5 жовтня, Шахтар зіграє проти мадридського Реалу у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Стало відомо, хто обслуговуватиме поєдинок – це бригада зі Словаччини.

Головним арбітром призначено Івана Кружляка, на лініях йому допомагатимуть Браніслав Ханчко та Ян Позор, а роль четвертого арбітра виконуватиме Петер Кралович. За VAR відповідатиме Овідіу Хацеган із Румунії.

Зазначимо, що Кружляк у минулому відсудив три матчі Шахтаря, які були для нього переможними.

У 2016 році Шахтар обіграв Істанбул Башакшехір (2:0), у сезоні-2018/19 у груповому етапі Шахтар переміг Гоффенгайм (3:2), а в серпні 2020 розгромив Вольфсбург (3:0).

Матч Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом.