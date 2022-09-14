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Клопп: Проти Аяксу ми грали набагато краще, ніж проти Наполі

14 вересня 2022

Юрген Клопп, Getty Images

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Аяксом.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:1).

"Ми грали набагато краще, ніж проти Наполі. Якщо ви подивіться на обидва матчі – навряд чи ви зрозумієте, що там одна й та сама команда. Грали зовсім інакше: інший старт, інша побудова гри, інший пресинг, інший фініш та результат. У нас було більше агресивності, інтенсивності, пресингу та сміливості.

Зазвичай ми пропускаємо першими, але тут 1:0 на нашу користь. Не знаю, начебто чув, що у нас 25 ударів по воротах? Це добре, тим більше проти такого суперника, який вічно бореться, впевнений у собі та відіграє до останнього на кожній ділянці поля.

Наш високий пресинг був гарний. Моментами, природно, були недоліки, але важко помітити. Після того, як вони зрівняли – ми зібралися знову, з реакцією на пропущений м'яч було все гаразд і ми змогли досягти результату.

Ми виявили характер. Це найважливіше. Хлопці не опускають руки після невдалого старту сезону, а хочуть перемагати. Ми зіграли добре і я задоволений своїми футболістами. Далі більше", - наводить слова Клоппа прес-служба "червоних".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Аякс.

Источник: ФК Ливерпуль

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