Ліверпуль — Аякс 2:1 Відео голів та огляд матчу

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Англійський Ліверпуль у рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА мав під час домашнього поєдинку проти амстердамського Аяксу компенсувати стартову поразку в гостях у італійського Наполі (1:4).

Господарям частково вдалось нав’язати власний футбол суперникам під час першого тайму й навіть відкрити рахунок в початковій фазі гри, однак уже незабаром суперники реалізували свій єдиний момент у першому тайму, після чого поступово почали перехоплювати ініціативу.

Запальне протистояння продовжилось у другій половині домінуванням "червоних", проте колектив Юргена Клоппа точно не квапився реалізовувати безліч власних гольових нагод.

У підсумку, Ліверпуль дотягнув аж до останніх хвилин основного часу, коли ворота суперників зрештою вразив Жоель Матіп.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Аякс 2:1

Голи: Салах, 17, Матіп, 89 — Кудус, 27

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Цімікас — Елліотт (Фірміно, 66), Фабіньо, Тьяго (Байчетич, 90+4), Салах, Діас (Мілнер, 90+2) — Жота (Нуньєс, 66).

Аякс: Пасвер — Блінд, Бессі, Тімбер, Ренш (Санчес, 68) — Тейлор (Гріліч, 80), Альварес, Бергхюйс — Бергвейн, Тадич, Кудус (Броббі, 86).

Попередження, Матіп, Альварес, Бергхюйс.

Джерело: MEGOGO.