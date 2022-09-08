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Робертсон: Ліверпуль заслужив на таку поразку від Наполі

08 вересня 2022

Ендрю Робертсон, Getty Images

Коментар захисника "червоних".

Лівий оборонець Ліверпуля Ендрю Робертсон критично прокоментуав поразку "скаузерів" у матчі Ліги чемпіонів проти Наполі (1:4).

"Ми грали занадто відкрито. Не можна приїхати у таке місце і не грати компактно. Вони були набагато кращою командою.

Занадто багато разів у них було місце, щоби створювати нам проблеми. Коли ви приїжджаєте грати у Лізі чемпіонів, то не можете бути настільки відкритими. Ми повинні повернутися до основ і бути компактними.

Ми заслуговуємо на цей результат. Оскільки ми грали аж надто відкрито, вони знайшли стільки простору. Було відчуття, що у них є зайва людина. Ми повинні бути готовими до бою. Ми були недостатньо близькі один до одного. Ми повинні швидко прокинутися, тому що ми не можемо так виступати"підсумував 28-річний шотландець.

Нагадаємо, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вже висловився про можливу відставку.

Источник: BT Sport

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