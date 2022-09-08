Наполі — Ліверпуль 4:1 Відео голів та огляд матчу

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У рамках першого туру Ліги чемпіонів Ліверпуль на виїзді зазнав несподіваної поразки від Наполі із рахунком 1:4.

Дубль Зелінські та голи Замбо та Сімеоне забезпечили господарям комфортну перевагу над гостями. В Ліверпуля забив лише Луїс Діас.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Наполі - Ліверпуль 4:1

Голи: Зелінські 5 (пен.), 47, Замбо Ангісса 31, Сімеоне 44 – Луїс Діас 49

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Олівейра (Руї 74) – Замбо Ангісса, Лоботка – Політано (Лозано 58), Зелінські (Елмас 74), Кварацхелія (Дзербі 57) – Осімген (Сімеоне 41)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес (Матіп 46), ван Дейк, Робертсон – Елліотт (Артур 77), Фабіньо, Мілнер (Тьяго 63) – Салах (Жота 62), Фірміно (Нуньєс 63), Діас

Попередження: Ррахмані – Мілнер, ван Дейк

На 19-й хвилині Осімхен не реалізував пенальті (воротар)