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-
13 вересня
22:00
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-
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-
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РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
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Наполі — Ліверпуль 4:1 Відео голів та огляд матчу

08 вересня 2022

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Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів Ліверпуль на виїзді зазнав несподіваної поразки від Наполі із рахунком 1:4.

Дубль Зелінські та голи Замбо та Сімеоне забезпечили господарям комфортну перевагу над гостями. В Ліверпуля забив лише Луїс Діас.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Наполі - Ліверпуль 4:1
Голи: Зелінські 5 (пен.), 47, Замбо Ангісса 31, Сімеоне 44 – Луїс Діас 49

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Олівейра (Руї 74) – Замбо Ангісса, Лоботка – Політано (Лозано 58), Зелінські (Елмас 74), Кварацхелія (Дзербі 57) – Осімген (Сімеоне 41)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес (Матіп 46), ван Дейк, Робертсон – Елліотт (Артур 77), Фабіньо, Мілнер (Тьяго 63) – Салах (Жота 62), Фірміно (Нуньєс 63), Діас

Попередження: Ррахмані – Мілнер, ван Дейк

На 19-й хвилині Осімхен не реалізував пенальті (воротар)

 
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