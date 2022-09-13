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Гол Матіпа на останніх хвилинах приніс Ліверпулю перемогу над Аяксом

13 вересня 2022

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Команда Юргена Клоппа змогла дотиснути суперника у дуже складному поєдинку.

У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль на Енфілді переграв Аякс.

До першого взяття воріт обидві команди створювали небезпеку. На 17 хвилині Ліверпуль вийшов уперед. Жота побачив у штрафному вільного Салаха, відпасував на єгиптянина, а тому нічого не залишалось, як переграти Пасвера.

Але Аякс майже миттєво зреагував на пропущений гол. Захист Ліверпуля зіграв жахливо у моменті, коли Кудус прийняв м'яч у штрафному та дуже сильно пробив у лівий кут воріт Аліссона — 1:1.

Ще у першому таймі Ліверпуль мав забивати вдруге. Трент мав дуже класну нагоду, але не зміг переграти воротаря Аякса при виході віч-на-віч із ним.

У другій половині зустрічі Ліверпуль продовжував постійно атакувати, але і Аякс прокинувся у середині тайму. Фінальний штурм господарів приніс результат. На 86 хвилині Матіп приніс команді Юргена Клоппа довгоочікувану перемогу, забивши після кутового.

Ліверпуль - Аякс 2:1

Голи: Салах, 17, Матіп, 89 — Кудус, 27

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Цімікас — Елліотт (Фірміно, 66), Фабіньо, Тьяго (Байчетич, 90+4), Салах, Діас (Мілнер, 90+2) — Жота (Нуньєс, 66).

Аякс: Пасвер — Блінд, Бессі, Тімбер, Ренш (Санчес, 68) — Тейлор (Гріліч, 80), Альварес, Бергхюйс — Бергвейн, Тадич, Кудус (Броббі, 86).

Попередження, Матіп, Альварес, Бергхюйс.

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