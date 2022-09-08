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-
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Спаллетті — про перемогу над Ліверпулем: Це був не тріумф, а просто чудовий футбол

08 вересня 2022

Спаллетті — про перемогу над Ліверпулем: Це був не тріумф, а просто чудовий футбол

Головний тренер неаполітанців відреагував на розгромну перемогу у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті прокоментував перемогу своєї команди над Ліверпулем (4:1) у матчі Ліги чемпіонів.

"Відмінний виступ і перемога, на яку ми повністю заслужили. Результат має бути оцінений відповідно до сили суперника. Ліверпуль має абсолютну глибину, і було важливо сьогодні показувати наш футбол протягом усього матчу. І гра, яку показали хлопці, демонструє найвищу якість нашої команди.

Сьогодні тут був не тріумф, а просто чудовий футбол, який потрібно повторити у кількох наступних матчах.
Ми почали добре, я задоволений якістю гри, але ми тільки на початку шляху. І цей шлях вимагає від нас максимальної інтенсивності у кожному матчі", – сказав Спаллетті офіційному сайту неаполітанців.

Нагадаємо, вчора після поразок у Лізі чемпіонів було звільнено двох німецьких тренерів – Томаса Тухеля з Челсі та Доменіко Тедеско з Лейпцига.

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