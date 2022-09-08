Швед — у збірній 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
08 вересня 2022
Мар'ян відзначився дублем у ворота Лейпцига.
Український вінгер Шахтаря Мар'ян Швед, який відзначився двома голами у матчі проти німецького Лейпцига (4:1), потрапив до символічної збірної першого туру группового турніру Ліги чемпіонів за версією УЄФА.
Зазначимо, що 25-річний гравець забив своїм першим ударом у футболці донецького клубу.
Після матчу про гру Шведа висловився головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч.
Нагадаємо, що Швед та ще двоє українських гравців "помаранчево-чорних" потрапили до збірної туру у групі F за версією WhoScored.
Источник:
Официальный сайт УЕФА