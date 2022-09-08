Стрічка новин

15:32

Швед — у збірній 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів

13:42

Спаллетті — про перемогу над Ліверпулем: Це був не тріумф, а просто чудовий футбол

11:12

Левандовські оформив 6-й хет-трик у Лізі чемпіонів. У Мессі та Роналду по 8

10:16

Індзагі — про поразку Баварії: Програли команді, яка входить до трійки найкращих у Європі

09:50

Нагельсман — про перемогу над Інтером: Було важливо розпочати в Лізі чемпіонів з трьох очок

09:23

Клопп: Через три дні ми граємо проти Вулвергемптона. Якщо вони дивилися матч із Наполі, то не можуть зупинитися від сміху

00:59

Тоттенгем — Марсель 2:0 Відео голів та огляд матчу

00:53

Атлетіко — Порту 2:1 Відео голів та огляд матчу

00:49

Феєрія Левандовські — в огляді матчу Барселона — Вікторія

00:42

Наполі — Ліверпуль 4:1 Відео голів та огляд матчу