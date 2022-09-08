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Швед — у збірній 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів

08 вересня 2022

Мар'ян Швед, Getty Images

Мар'ян відзначився дублем у ворота Лейпцига.

Український вінгер Шахтаря Мар'ян Швед, який відзначився двома голами у матчі проти німецького Лейпцига (4:1), потрапив до символічної збірної першого туру группового турніру Ліги чемпіонів за версією УЄФА.

Зазначимо, що 25-річний гравець забив своїм першим ударом у футболці донецького клубу.

Після матчу про гру Шведа висловився головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч.

Нагадаємо, що Швед та ще двоє українських гравців "помаранчево-чорних" потрапили до збірної туру у групі F за версією WhoScored.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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