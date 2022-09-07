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Швед: На 90-й хвилині я вже зрозумів, що Шахтар переможе

07 вересня 2022

Мар'ян Швед, фото ФК Шахтар Донецьк

Форвард Шахтаря прокоментував перемогу над РБ Лейпциг.

Донецький Шахтар у дебютному для себе матчі цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА здобув видовищну перемогу над німецьким РБ Лейпциг (4:1).

РБ Лейпциг — Шахтар 1:4 Відео голів та огляд матчу

Після фінального свистка автор двох голів "гірників" у цій зустрічі, нападник Мар’ян Швед, поспілкувався з представниками ЗМІ щодо власних вражень від побаченого на полі.

"Це — неймовірний день. Я хочу подякувати Богові й Містеру за шанс. Гадаю, такі голи, як перший, забиваються не просто так, а завдяки моїй праці та вірі в себе. Дякуємо Україні за підтримку, ми заслужили на цю перемогу!

Планом на гру було битися за кожен м'яч, вигравати єдиноборства та демонструвати свій футбол.

Я вже навіть і не пам'ятаю, що сказав Йовічевіч після другого голу, якщо чесно, адже все було на емоціях.

Однак тільки тоді, коли пролунав фінальний свисток, ми відчули, що вже не відпустимо перемогу. Якщо чесно, то на 90-й хвилині я вже зрозумів, що ми переможемо, однак під час самої гри всі також вірили в перемогу", — заявив український виконавець.

Наступним матчем у Лізі чемпіонів УЄФА для донецького Шахтаря буде домашня зустріч проти шотландського Селтіка.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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