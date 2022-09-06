Швед своїм першим ударом забив дебютний гол за Шахтар

Футболіст вразив ворота Лейпцига.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар грає на виїзді з РБ Лейпциг.

Команда з України вийшла вперед вже на 16 хвилині поєдинку. Воротар господарів Гулачі далеко вийшов з воріт та подарував м'яч Мар'яну Шведу, якому залишалось не схибити у порожні ворота.

Цей гол став для 25-річного новачка Шахтаря дебютним за клуб. Він проводить другий матч у футболці "гірників".

Нагадаємо, що Швед приєднався до дончан напередодні з бельгійського Мехелена. Вперше він вийшов на поле у матчі проти Руху.

Гра РБ Лейпциг — Шахтар почалася о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.