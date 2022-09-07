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-
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-
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-
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22:00
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-
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-
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Йовічевіч — щодо дублю Шведа: На жаль, після 10 матчів за Карпати його купила Севілья

07 вересня 2022

Йовічевіч — щодо дублю Шведа: На жаль, після 10 матчів за Карпати його купила Севілья

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу дебютні голи нападника.

Донецький Шахтар напередодні стартував у розіграші Ліги чемпіонів УЄФА з видовищної перемоги над німецьким РБ Лейпциг на його полі (4:1).

РБ Лейпциг — Шахтар 1:4 Відео голів та огляд матчу

Дублем у звітній зустрічі вдалось відзначитись українському нападнику Мар’яну Шведу, який уперше вийшов у основному складі "гірників" з моменту нещодавнього трансферу.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич, який мав досвід співпраці з виконавцем ще за часів роботи у львівських Карпатах, прокоментував власні враження від виступу Мар’яна.

"Щодо Шведа, то я знаю його дуже давно: він дебютував у мене в Карпатах у 17 років. На жаль, після 10 матчів його купила Севілья: Мончі приїхав до Львова та забрав його.

Але в пам'яті він залишився таким, яким був сьогодні. І став ще соліднішим, зарядженішим, мотивованішим. Він і Мудрик — два наші посилення. Як і Петряк, і Зубков, котрі можуть зіграти на цих позиціях.

Тому що для великого клубу пріоритет — мати на кожній позиції по два гравці. Ви бачите, що в нас це є — і це розкіш для мене. І ми можемо їх використовувати в кожному матчі залежно від того, проти кого граєш", — заявив хорватський фахівець.

Наступним матчем у Лізі чемпіонів УЄФА для донецького Шахтаря буде домашня зустріч проти шотландського Селтіка.
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