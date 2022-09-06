Швед очолить атаку Шахтаря в матчі проти РБ Лейпциг

Донецький Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів УЄФА з гостьового матчу проти німецького РБ Лейпциг
Доменіко Тедеско вирішив використати з перших хвилин Діалло в центрі захисту, тоді як на флангах зіграють Сімакан та Гальстенберг. Шлагер утворить пару опорних півзахисників із Лаймером, а Собослаї та Нкунку розташуються над ними.
Ігор Йовічевіч, у порівнянні з перемогою над львівським Рухом (1:0), залучив до стартового складу Лукаса Тейлора та Юхима Коноплю, тоді як праворуч у півзахисті зіграє Олександр Зубков, а Мар'ян Швед очолить атаку.
РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Діалло, Орбан, Гальстенберг — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Нкунку — Сілва, Вернер.
Запасні: Блазвіх, Айдара, Форсберг, Раум, Гвардіол, Новоа, Генріхс.
Шахтар: Трубін — Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Швед.
Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сікан, Михайліченко, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козік, Петряк.
Гра РБ Лейпциг — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.