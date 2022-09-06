Швед очолить атаку Шахтаря в матчі проти РБ Лейпциг

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F, у якому зіграють РБ Лейпциг та донецький Шахтар.

Донецький Шахтар розпочне виступи в Лізі чемпіонів УЄФА з гостьового матчу проти німецького РБ Лейпциг

Доменіко Тедеско вирішив використати з перших хвилин Діалло в центрі захисту, тоді як на флангах зіграють Сімакан та Гальстенберг. Шлагер утворить пару опорних півзахисників із Лаймером, а Собослаї та Нкунку розташуються над ними.

Ігор Йовічевіч, у порівнянні з перемогою над львівським Рухом (1:0), залучив до стартового складу Лукаса Тейлора та Юхима Коноплю, тоді як праворуч у півзахисті зіграє Олександр Зубков, а Мар'ян Швед очолить атаку.

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Діалло, Орбан, Гальстенберг — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Нкунку — Сілва, Вернер.

Запасні: Блазвіх, Айдара, Форсберг, Раум, Гвардіол, Новоа, Генріхс.



Шахтар: Трубін — Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Швед.

Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сікан, Михайліченко, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козік, Петряк.



Гра РБ Лейпциг — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.