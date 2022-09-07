РБ Лейпциг — Шахтар 1:4 відео голів та огляд матчу

Дивіться відео забитих м'ячів на Football.ua.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді грав з РБ Лейпциг.

Перший м'яч забив Мар'ян Швед, який став дебютним для нього у футболці "гірників". У другому таймі Лейпци відігрався зусиллями Самакана, але за декілька хвилин Шахтар забив знову. І зробив це той же Швед. На 76 хвилині Мудрик відзначився своїм голом, в під кінець гри рахунок до розгромного довів Траоре.

До вашої уваги відео голів:

0:1, Швед, 16

1:1, Сімакан, 57

1:2, Швед, 58

1:3, Мудрик, 76

1:4, Траоре, 85