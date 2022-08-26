Ноєр: Барселона та Інтер — це яскрава вивіска на груповому етапі

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
"Барселона та Інтер — це яскрава вивіска на груповому етапі: два суперклуби, два суперстадіони. Передчуваю матчі в цій групі.
Наша мета – вийти з групи, але не можна недооцінювати і команду з Пльзеня.
Приємно, що ми вже так скоро зможемо зустрітися з Робертом Левандовські", — наводить слова Ноєра прес-служба УЄФА.
Раніше своїми думками після жеребкування поділився головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн.