Ноєр: Барселона та Інтер — це яскрава вивіска на груповому етапі

Голкіпер німецького клубу підбив підсумки жеребкування Ліги чемпіонів.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Барселона та Інтер — це яскрава вивіска на груповому етапі: два суперклуби, два суперстадіони. Передчуваю матчі в цій групі.

Наша мета – вийти з групи, але не можна недооцінювати і команду з Пльзеня.

Приємно, що ми вже так скоро зможемо зустрітися з Робертом Левандовські", — наводить слова Ноєра прес-служба УЄФА.

Раніше своїми думками після жеребкування поділився головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн.