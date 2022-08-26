Ноєр: Барселона та Інтер — це яскрава вивіска на груповому етапі

26 серпня 2022

Мануель Ноєр, Getty Images

Голкіпер німецького клубу підбив підсумки жеребкування Ліги чемпіонів.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Барселона та Інтер — це яскрава вивіска на груповому етапі: два суперклуби, два суперстадіони. Передчуваю матчі в цій групі.

Наша мета – вийти з групи, але не можна недооцінювати і команду з Пльзеня.

Приємно, що ми вже так скоро зможемо зустрітися з Робертом Левандовські", — наводить слова Ноєра прес-служба УЄФА.

Раніше своїми думками після жеребкування поділився головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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