Нагельсманн: У всіх, звичайно ж, на слуху історія з Левандовські

Наставник німецького клубу поділився своїми думками після жеребкування Ліги чемпіонів.

Головний тренер мюнхенської Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Інтер вкотре посилив склад команди. Це клуб, який вже досягав великого успіху на міжнародній арені.

Щодо Барселони, у всіх, звичайно ж, на слуху історія з Левандовські. Сподіваюся, нам вдасться досягти проти Барси такого ж результату, як у минулі роки.

Вікторія – чемпіон Чехії, який перевершив клуби з Праги, і це – неабияке досягнення.

Така група сповнена випробувань, дуже вимоглива. Ми з самого початку маємо бути до неї готові. Чекаємо з нетерпінням", — наводить слова Нагельсманна прес-служба УЄФА.

Раніше Шахтар дізнався суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.