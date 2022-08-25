УЄФА представив м'яч групового етапу Ліги чемпіонів

М'яч отримав назву adidas UCL Pro Void.

Перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА представив новий м'яч, який буде використаний у матчах цієї стадії турніру.

Традиційно м'яч виготовила компанія Adidas. Новинка отримала назву Adidas UCL Pro Void.

Новий дизайн нагадує про відсутність світла у космосі, а зірки заповнюють темний простір у різних вимірах. Це символізує битву за головний трофей серед європейських клубів.

Нагадаємо, вже сьогодні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.