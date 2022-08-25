УЄФА представив м'яч групового етапу Ліги чемпіонів

25 серпня 2022

Getty Images

М'яч отримав назву adidas UCL Pro Void.

Перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА представив новий м'яч, який буде використаний у матчах цієї стадії турніру.

Традиційно м'яч виготовила компанія Adidas. Новинка отримала назву Adidas UCL Pro Void.

Новий дизайн нагадує про відсутність світла у космосі, а зірки заповнюють темний простір у різних вимірах. Це символізує битву за головний трофей серед європейських клубів.

Нагадаємо, вже сьогодні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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