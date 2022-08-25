Зубков: Вважаю групу Ліги чемпіонів цікавою та досить сильною

Український хавбек поділився своїми думками після жеребкування Ліги чемпіонів.

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Шахтар потрапив до групи F, де зіграє проти мадридського Реала, Лейпцига та Селтіка.

"У Лізі чемпіонів не буває слабких результатів жеребкування. Шахтар уже має досвід гри проти Реала. Я останнього року трохи грав проти Селтіка. Вважаю групу цікавою та досить сильною.

У Селтіка дуже сильна підтримка трибун. Коли я був там востаннє – на трибунах було близько 50 тисяч фанів, які співали пісні та гнали команду вперед. Ми розберемо кожного суперника детальніше ближче до самих матчів. Будемо готуватись.

Звичайно всі знають ситуацію в нашій країні і кожен, хто виходитиме на поле, викладатиметься на повну.

Травма? Сьогодні я вже працював у загальній групі, тож тепер потрібно набрати фізичну форму, щоб бути готовим до матчів", — сказав Зубков після жеребкування.

Раніше стали відомі групи Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Football.ua