Клопп: Ліга чемпіонів — це не той турнір, від якого варто чекати на легкі шляхи

25 серпня 2022

Юрген Клопп, УЕФА

Наставник "червоних" поділився своїми думками після жеребкування Ліги чемпіонів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Перше, що треба сказати — це хороший виклик. У всіх клубів є належний рівень гри, у кожного тривала історія перемог за спиною, і я сказав би, що шанс є у всіх. Добре, що і у нас — у тому числі, тому дочекаємось його і постараємося реалізувати.

Це не той турнір, від якого варто чекати на легкі шляхи — стандарти завжди надзвичайно високі. Лише кілька років тому ми провели пару дуже важких матчів з Аяксом, регулярно потрапляємо по жеребу на Наполі, тож ми досить багато знаємо про обидві команди, і вони — про нас. Не сумніваюся, що уроки будуть зроблені і нові при цьому також з'являться.

Рейнджерс — новий суперник для нас, але нам він теж знайомий. Його доля в останні роки була по-справжньому цікавою, і він чудово впорався із завданням проходу до групового етапу, враховуючи ті команди, які стояли на шляху у відбіркових матчах. Крім цього, ми добре знайомі з парою його гравців. Райан Кент досяг значного прогресу з моменту свого переїзду в Шотландію, а Бен Девіс ще тільки починає свій шлях у складі Рейнджерс, так що буде чудово зіграти проти них.

Єдине, у чому можна бути впевненими вже зараз — це те, що кожна з шести ігор буде неймовірно завзятою та по-справжньому напруженою. Я від цього у захваті. Це гідний з футбольного погляду квартет і, як я вже сказав, гідний виклик", — наводить слова Клоппа прес-служба "червоних".

Раніше Шахтар дізнався суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Источник: ФК Ливерпуль

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