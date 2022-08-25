Срна: Вся Україна заслуговує на те, щоби ми показали хороший футбол

Коментар директора з футболу Шахтаря після жеребкування.

У четвер, 25 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23. Суперниками донецького Шахтаря стали мадридський Реал, Ред Булл Лейпциг та шотландський Селтік із Глазго.

Враженнями від жеребкування поділився директор з футболу "гірників" Даріо Срна.

"Чи задоволений я таким жеребкуванням? Ну, слухайте, грати треба. Ми готуємося через чемпіонат — і команда, і головний тренер. Найголовніше, щоби ми отримували задоволення та досвід, і виконували завдання, які перед нами стоять".

Також Срна розповів про те, для кого гратиме Шахтар у цій Лізі чемпіонів.

"На стадіоні будуть повні трибуни. На жаль, не в Україні, а у Польщі, у Варшаві. Проте там буде багато наших уболівальників, багато українців. Я думаю, що вони, як і вся Україна, заслуговують, аби ми показали хороший, яскравий футбол. І щоби вони отримували задоволення від нашої гри.

Жеребкування могло вийти гірше, могло краще. Лейпциг — хороша команда. Вони, як і ми, стартували не дуже добре: 3 гри — 2 набраних пункти. Реал — це Реал. Селтік поки не дивилися. Будемо аналізувати, проте спочатку думаємо про Кривбас, потім про Рух, а вже потім — про Лігу чемпіонів" — підсумував хорват.

Нагадаємо, результати жеребкування також прокоментував головний тренер "помаранчево-чорних" Ігор Йовічевич.

Football.ua