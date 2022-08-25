Судаков: Усі команди дуже високого рівня. Буде важко

25 серпня 2022

ГЕОРГІЙ СУДАКОВ, ФОТО ФК ШАХТАР

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після жеребкування Ліги чемпіонів.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Шахтар потрапив до групи F, де зіграє проти мадридського Реала, Лейпцига та Селтіка.

"Усі команди дуже високого рівня. Реал це топ команда, яка багато разів перемагала у Лізі чемпіонів. Я бачив, як Лейпциг грає в чемпіонаті і це дуже сильна команда. Селтік — шотландський клуб і має дуже бойовий склад. Буде важко.

Звичайно найкраще грати у своїй рідній країні з нашими вболівальниками та родиною, яка знаходиться поряд. Але я сподіваюся, що у Варшаві ми матимемо хорошу підтримку і в першу чергу, ми хочемо показати хороший футбол для наших вболівальників і здобути приємний результат", — сказав Судаков після жеребкування.

Раніше стали відомі групи Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Football.ua

Источник: Football.ua

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