Кривцов: Наше завдання — вийти з групи

25 серпня 2022

Сергій Кривцов, фото Шахтар

Захисник "гірників" висловився про майбутніх суперників.

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кр прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Это Лига чемпионов. Тут все соперники сильные, поэтому для нас эта жеребьевка хорошая. Сейчас общались, что какие-то циклы трехлетние у нас, то Манчестер Сити, то Реал.

Степаненко говорил, что хотел Ливерпуль, я ему напомнил, что фанаты Селтика тоже поют "You will never walk alone", так что услышим вживую.

Наше задание выйти из группы, но мы понимаем какие у нас серьзные соперники. Будем сражаться в каждом матче. Сколько очков рассчитываем набрать? Сейчас никто не считает", — сказал Кривцов.

Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

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