Кривцов: Наше завдання — вийти з групи

Захисник донецького Шахтаря Сергій Кр прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
"Это Лига чемпионов. Тут все соперники сильные, поэтому для нас эта жеребьевка хорошая. Сейчас общались, что какие-то циклы трехлетние у нас, то Манчестер Сити, то Реал.
Степаненко говорил, что хотел Ливерпуль, я ему напомнил, что фанаты Селтика тоже поют "You will never walk alone", так что услышим вживую.
Наше задание выйти из группы, но мы понимаем какие у нас серьзные соперники. Будем сражаться в каждом матче. Сколько очков рассчитываем набрать? Сейчас никто не считает", — сказал Кривцов.
Нагадаємо, що головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.