Йовічевіч: Будемо шукати шанс у матчах з РБ Лейпциг та Селтіком

Хорват висловився щодо майбутніх супротивників.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Знаєте, частина мого життя була пов'язана з Реалом. Напевно, Бог так захотів, щоб я знову відчув Сантьяго Бернабеу. Це був мій дім. Там залишилося багато людей, яких я буду радий побачити знову. Це і Еміліо Бутрагеніо, і Рауль Гонсалес Бланко .

Реал — чемпіон, гранд, найкращий клуб у світі, всі хочуть грати проти нього. Грати на Сантьяго Бернабеу – величезна подія.

РБ Лейпциг та Селтік мають зовсім інші стилі. У матчах із цими суперниками шукатимемо наш шанс. Могло бути і краще, могло бути і гіршим. Рухатиметься матч за матчем. Намагатимемося бути в кращій формі, щоб бути в змозі виступити на такому рівні.

Будемо горді тим, що представляємо Україну у Лізі чемпіонів. Йдеться не лише про спортивний компонент. Для нас це величезна мотивація та важлива подія.

Це велика честь. Я працюю у великому клубі, відчуваю це щодня. Дякую всім, хто працює в клубі, незважаючи на те, що відбувається довкола. Наша команда має великий запас потенціалу. Через деякий час будемо великою європейською командою. Нині для нас честь представляти країну на такому рівні.

Із ким хотів би провести перший матч? Давайте, Лейпциг. Щоб була можливість спробувати себе, подивитися у якому ми стані. Ми матимемо ще два матчі УПЛ, щоб набрати форму, тонус. Хочеться, щоби зіграли перший матч гідно. Нам потрібно буде шукати свій шанс у матчі, у якому немає фаворита. Я не визнаю фаворита, коли це лише один матч.

Я працюю 24 години на добу. Навіть коли сплю, я працюю. Можливо, саме це привело до мене туди, де я зараз. Сподіваюся, що через п'ять років я покращу свої навички. Рухаюся крок за кроком.

Нові трансфери? Шахтар завжди має бути активним на трансферному ринку. Матчі покажуть, які нам потрібні зміни. Думаю, що ми зробимо кілька ходів. На позиції Степаненка хотілося б ще одного гравця. Якщо він занедужає чи ще щось, то хотілося б мати гравця на його місце, але таких на ринку немає. Скаутська служба працює над цим.

У лінії нападу ми маємо Траоре, Кулакова, Сікана. Якщо нападник не може забити за сезон 14 голів, то в єврокубках нема чого робити.

Мар'ян Швед? Один із гравців, якого я знаю. Його характеристики нам можуть допомогти. Він заслужено перейшов до Селтіка з Карпат. Подивимося, яке рішення ухвалить керівництво.

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