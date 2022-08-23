Бенфіка — Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

23 серпня 2022

Фото з першого матчу, Getty Images

Кияни будуть намагатися взяти реванш у Лісабоні.

У рамках матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо зіграє проти португальської Бенфіки. Нагадаємо, у номінально домашній грі, яка відбулась у польському Лодзі, "біло-сині" поступилися з рахунком 0:2.

Відзначимо, що сьогоднішній поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Прогноз на матч Бенфіка — Динамо

Очевидним фаворитом матчу є португальці. На їхню перемогу букмекери дають коефіціент 1.30, у той час як на звитягу киян — 9.60. Вірогідність нічиєї оцінюється у 5.40.

Прохід Динамо оцінюється дуже низько — 30.0.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери вважають, що Бенфіка може здобути перемогу за підсумками першого тайму. На це дається 1.78. 

Ми ж радимо вам поставити на тотал більше 2.5. На це дається коефіціент 1.63. Динамо вже нема чого втрачати, у той час "орли" знову можуть трансформувати у голи свій клас. З цієї ж причини можна зробити і ставку "кількість забитих голів 2 чи 3" за 2.05 чи "кількість забитих м'ячів 4 і більше" за 2.54.

Нагадаємо, на нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція гри української команди.

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