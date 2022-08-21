Бенфіка — Динамо: став відомий головний арбітр матчу-відповіді Ліги чемпіонів

21 серпня 2022

Клеман Тюрпен

Поєдинок розсудить рефері із Франції.

Став відомий склад суддівської бригади, яка обслуговуватиме матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів Бенфіка — Динамо.

Головний арбітр – Клеман Тюрпен
Помічники – Ніколя Дано, Сиріль Гренгор
Четвертий арбітр – Жеремі Піньяр
Арбітр VAR – Жером Брісар
Помічник арбітра VAR – Віллі Делажо

Головний арбітр – 40-річний Клеман Тюрпен. Минулого сезону Ліги чемпіонів француз судив матч Барселона — Динамо (1:0).

Нагадаємо, матч Бенфіка — Динамо відбудеться у вівторок, 23 серпня. Перша зустріч закінчилася поразкою киян — 0:2.

Источник: ФК Динамо (Киев)

команди
Сюжет
статті на тему:
Олег Ратій, ФК Металіст Харків 20 августа 2022 В.о. тренера Металіста: Новачки добре влилися в колектив
Михайло Мудрик, ФК Шахтар 21 августа 2022 Мудрик зацікавив Арсенал
Велика зірка! / gettyimages.com 21 августа 2022 Роберту Левандовські 34: що ви знаєте про топ-бомбардира?
  Rambler's Top100