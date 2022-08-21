Бенфіка — Динамо: став відомий головний арбітр матчу-відповіді Ліги чемпіонів

Став відомий склад суддівської бригади, яка обслуговуватиме матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів Бенфіка — Динамо.
Головний арбітр – Клеман Тюрпен
Помічники – Ніколя Дано, Сиріль Гренгор
Четвертий арбітр – Жеремі Піньяр
Арбітр VAR – Жером Брісар
Помічник арбітра VAR – Віллі Делажо
Головний арбітр – 40-річний Клеман Тюрпен. Минулого сезону Ліги чемпіонів француз судив матч Барселона — Динамо (1:0).
Нагадаємо, матч Бенфіка — Динамо відбудеться у вівторок, 23 серпня. Перша зустріч закінчилася поразкою киян — 0:2.