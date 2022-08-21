Стрічка новин

13:25

Бенфіка — Динамо: став відомий головний арбітр матчу-відповіді Ліги чемпіонів

15:22

Бущана визнано найкращим гравцем матчу з Бенфікою

12:44

Олег Федорчук: Зараз великий козир Динамо у протистоянні з Бенфікою — скасоване правило виїзного голу

10:49

Жоау Маріу: Бенфіка могла забивати третій гол у першому таймі, тоді все було б інакше

10:23

Гонсалу Рамуш: Могли забити Динамо більше голів

10:01

Жилберто: Бенфіці треба попітніти, щоб пройти Динамо та вийти до Ліги чемпіонів

09:37

Тренер Бенфіки: Динамо показало себе якісною командою, особливо в атаці

08:20

Луческу: Якби Яремчук грав у Динамо, то був би найкращим гравцем

08:00

Динамо Київ — Бенфіка. Наші оцінки

07:40

Луческу: Порівнювати Динамо Київ та Бенфіку немає сенсу