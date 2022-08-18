Динамо Київ — Бенфіка. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

У першій частині вирішального двобою за участь у Лізі чемпіонів УЄФА київське Динамо зазнало поразки від лісабонської Бенфіки, яку ще в момент виходу команди Мірчі Луческу до цього етапу змагань не прогнозував хіба що ледачий. Саме тому можна з упевненістю заявити, що ніяких захмарних труднощів рахунок 0:2 після першої зустрічі перед матчем-відповіддю для "біло-синіх" не несе. Кияни створили достатньо нагод для того, аби відіграти й таку перевагу суперників, тому, якщо знайдуть шляхи до подолання проблем із власною реалізацією, зможуть розраховувати на певний успіх у столиці Португалії. Якщо ні, то — ні. Із українських команд, за умов повномасштабної війни, у цьому міжнародного сезону, як із святого, не візьмеш нічого.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Муніципальному стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ





Георгій Бущан — 5,5. Три удари в площину воріт від суперників — голкіпер Динамо в цьому сезоні мав і більший рівень навантажень у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, тож Бенфіка не змогла поставити перед ним надзвичайних викликів. Шкода, що виймати м’яч із сітки Бущану довелось аж двічі, однак обидва голи не були наслідками його помилкових дій.

Томаш Кендзьора — 5,5. Стиль гри Жуана Маріу дозволив трохи розвантажити правий фланг захисту Динамо, де польський футболіст загалом провів відносно непоганий матч. Знову варто відзначити, що киянам до певної міри не вистачало підключень флангового гравця оборони до атаки, а коли над ним з’явився свіжий Караваєв, то створити дійсно якісне поєднання гравців праворуч у атаці виявилось неможливим.

Денис Попов — Ілля Забарний — 5,5. Пара центральних захисників Динамо відіграла звітну зустріч не без помітних проблем в окремих ситуаціях, однак навряд чи пропущені голи можна було поставити їм у якості персональної відповідальності. Особисто Забарний відзначився кількома вдалими підкатами в межах штрафного майданчика, тоді як Попов фірмово грав на межі грубощів, однак так і не отримав "зайвого" попередження, хоча й постійно ризикував.

Владислав Дубінчак — 5,0. Лівий захисник Динамо не встиг закрити гравця відповідно до власної позиції в ситуації з першим пропущеним м’ячем, та й у певних наступних моментах у грі вибір розташування на футбольному полі від Дубінчака викликав певні питання. Загострювати передачами до чужого штрафного зі свого флангу в українця також не виходило, тож зрештою заміна на тлі години гри була виправданим кроком Луческу.

Олександр Андрієвський — 5,5. Півзахисник киян, якому довірили зіграти у відповідальній зустрічі на тлі дискваліфікації Сергія Сидорчука від самого початку гри виглядав достатньо впевнено та навіть намагався розрізати захист суперників передачами з глибини. Андрієвський залишив за собою чимало боротьби в опорній зони Динамо, тож зрештою за функціоналом зумів замінити більш досвідченого виконавця.

Микола Шапаренко — 5,5. Іще один матч у виконанні півзахисника киян, за підсумком якого можемо констатувати великий обсяг роботи, яка втім не мала належних відповідників ізбоку партнерів. Шапаренко намагався створювати моменти, страхував зони на власній половині поля та розганяв наступи, але зрештою цього на подібному рівні виявилось замало.

Віктор Циганков — 5,0. Стосовно лідера атак Динамо від самого початку гри напрошувались виключно позитивні відгуки, бо через нього команда будувала власні виходи до атаки, які мали певні шанси на успіх. Однак результативна помилка під час другого пропущеного м’яча не залишає шансів на те, аби запам’ятати вдалі дії Циганкова звітного вечора. Віктор зрештою в цей момент втратив упевненість у власних діях, тож завершував зустріч лише в якості блідої тіні самого себе.

Віталій Буяльський — 5,0. Атакувальний півзахисник киян у звітній зустрічі так і не знайшов простору перед чужим штрафним майданчиком, тож вчергове провів матч без результативної дії на власному балансі. Буяльський дуже часто залишався поза ігровими епізодами, бо суперники застосовували до нього дуже прискіпливий нагляд.

Володимир Шепелєв — 5,0. Знову номінальний центральний півзахисник з’являється на лівому фланзі через не найліпші кадрові умови в команді Мірчі Луческу, і знову не може повноцінно виконати роль одно з крил нападу команди. Шепелєв не мав переваги на тлі такого потужного Жилберто, а суперник із-під нього ще й примудрився забити вже на початку зустрічі. Брак уваги та важке пристосування до нових умов далися взнаки.

Артем Бєсєдін — 4,0. Черговий матч для нападника киян, за підсумком якого на його особистому рахунку не опинилось жодної результативної дії. Важко було сказати, чи мав доторки до м’яча всередині чужого штрафного Бєсєдін, окрім того пострілу з офсайду ще на самому початку зустрічі. Зрештою, його прогнозовано змінили наприкінці зустрічі.

Костянтин Вівчаренко — 5,5. Із точки зору атакувальних дій Вівчаренко за півгодини перебування на полі створив ледь не більше нагод для партнерів, аніж це зробив до нього Дубінчак. На жаль, Динамо так і не змогло скористатись жодною передачею Костянтина, проте він намагався зробити все від себе залежне.

Олександр Караваєв — 6,5. Якщо б гравець правого флангу Динамо відзначився голом із виходу на заміну в цій грі, то ми б знову говорили про його карколомну появу на футбольному полі. Однак уміння Луческу вгадувати зі змінами походу зустрічі цього разу залишилось без статистичних відзнак. Караваєв у підсумку виглядав чи не потужніше за Циганкова.

Владислав Ванат — 5,5. Нападник киян також вийшов на поле в заключній частині гри, і навіть спромігся створити повноцінний гольовий момент зі своїх намагань зачепитись за м’яч перед чужим штрафним майданчиком. Сподівань на те, що суперники дадуть простір Ванату, як це робили інші команди під час літніх контрольних матчів за участі Динамо, було марною справою.

Антон Царенко — 5,5. Дебютувати в складі основної команди в 18 років на рівні надвідповідальної зустрічі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА — для юного виконавця Динамо матч проти Бенфіки назавжди закарбується в пам’яті, хоча й команда зрештою зазнала невдачі. Чверть години молодий виконавець відбігав без помилок, що додасть йому впевненості в подальшому.

Олександр Сирота — інший центральний захисник Динамо, Денис Попов, перед закінченням зустрічі стомився, отримав пошкодження, а також мав у пасиві попередження ще з часів минулої появи на полі. Усе це зумовило бажання Луческу вберегти себе від непотрібних ризиків, і вихід на невеличкий відтинок матчу Сироти був у цьому контексті єдиним можливим варіантом.

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