Тренер Бенфіки: Динамо показало себе якісною командою, особливо в атаці

Головний тренер "орлів" підсумував перший матч плей-офф кваліфікації проти Динамо.

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт прокоментував перемогу над Динамо (2:0) у першому матчі плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Це була дуже непроста гра. Виїзні перемоги — це добрий результат, ми до нього прагнули і його здобули, але зіграли лише першу половину двоматчевого протистояння.

Динамо показало себе якісною командою, особливо в атаці. Наш суперник уміє діяти на швидкості, проводячи добрі комбінації. Особливо це можна було бачити у другому таймі, де нам доводилося дуже непросто в обороні, а воротар у деяких епізодах виручав нашу команду.

Ми завжди маємо поважати якість суперника. Динамо – складна команда для захисту, особливо на останньому рубежі.

Ми не втрачаємо концентрацію перед матчем у відповідь з таким небезпечним суперником. Будемо напоготові з першої хвилини. Необхідно найкраще підготуватися до другої зустрічі. Ми лише на півдорозі до Ліги чемпіонів: сьогодні ми показали хорошу, досягли хорошого результату, але це ще нічого не означає. У футболі все можливо, і за 90 хвилин гри на футбольному полі може статися все, що завгодно», — сказав Шмідт на пресконференції після матчу.

Поєдинок у відповідь відбудеться 23 серпня в Лісабоні.