Динамо Київ — Бенфіка 0:2: відео голів та огляд матчу

До вашої уваги найкращі моменти матчу-відповіді "біло-синіх" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо у Польщі грає проти португальської Бенфіки.

Вже на дев'ятій хвилині Жилберто шокував Бущана пострілом у дотик зі входу до правого флангу штрафного в ближню дев'ятку.

Гол Жилберто:

Через 28 хвилин "орли" подвоїли перевагу у рахунку. Циганков помилився під час передачі назад на Попова — м'яч перехопив Нерес, який у центрі штрафного майданчика залишив м'яч для Рамуша, а той розстріляв Бущана.

Гол Рамуша:

Динамо Київ — Бенфіка 0:2

Голи: Жилберто, 9, Рамуш, 37



Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов (Сирота, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 63) — Шапаренко, Андрієвський, Буяльський — Циганков (Караваєв, 64), Бєсєдін (Ванат, 74), Шепелєв (Царенко, 74).



Бенфіка: Одіссеас — Жилберто (Ба, 69), Отаменді, Морато, Грімальдо — Флорентіну, Перес — Нерес (Араужу, 63), Рафа Сілва (Шикіньо, 85), Жуан Маріу — Рамуш (Яремчук, 62).



Попередження: Андрієвський.