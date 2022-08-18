Жилберто: Бенфіці треба попітніти, щоб пройти Динамо та вийти до Ліги чемпіонів

Автор гола у ворота киян висловився після матчу.

Захисник Бенфіки Жілберту, котрий став автором першого гола у ворота Бущана, висловився після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Я щасливий у ті моменти, коли забиваю гол. Це був важливий м'яч, який допоможе нам у матчі-відповіді.

Ми розуміємо, що поки що нічого не зроблено, це лише перший поєдинок. І нам доведеться сильно попітніти й викластися на 100 відсотків у матчі-відповіді з Динамо, щоб вийти в груповий етап Ліги чемпіонів", — сказав Жілберто.

Поєдинок у відповідь відбудеться в Лісабоні 23 серпня.