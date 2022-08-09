Сидорчук пропустить наступний єврокубковий матч Динамо

Капітан киян перебрав жовті картки.

Динамо в рамках поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів вирушило у гості до австрійського Штурму.

Капітан української команди Сергій Сидорчук отримав жовту картку в овертаймі, через що пропустить наступний матч киян у єврокубкових турнірах.

З великою ймовірністю Сергій Сидорчук не допоможе Динамо Київ у наступному матчі Ліги чемпіонів, який команда Луческу проведе проти Бенфіки, якщо зможе пройти Штурм.

Нагадаємо, що слідкувати за подіями матчу Штурм — Динамо ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.