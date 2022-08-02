ЛЧ. Бенфіка розгромила Мідтьюлланн, поразка Шерифа та інші результати

У рамках кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Бенфіка розгромила Мідтьюллан на своєму полі з рахунком 4:1. Роман Яремчук з'явився на полі на 79 хвилині, але результативними діями відзначитись не зміг.
Також Монако зіграв унічию на своєму полі проти ПСВ, Шериф поступився Вікторією, а Динамо Загреб переміг на виїзді проти Лудогорця.
Шериф — Вікторія Плзень 1:2
Голи: Аканбі, 36 — Хорі, 41, Буха, 55
Лудогорець — Динамо Загреб 1:2
Голи: Текпетей, 22 – Перич, 6, Падт, 9 (автогол)
Монако — ПСВ 1:1
Голи: Дісасі, 80 — Верман, 38
Рояль Уніон — Рейнджерс 2:0
Голи: Теума, 27, Ванзейр, 76
Бенфіка — Мідтьюллан 4:1
Голи: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандеш, 40 — Сісто, 78