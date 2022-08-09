Динамо зіграє з Бенфікою, якщо пройде Штурм

Став відомим можливий суперник української команди.

Динамо у рамках поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів грає проти австрійського Штурму на виїзді.

Якщо кияни за підсумками двоматчевого протистояння пройдуть далі, то зустрінуться з Бенфікою, яка пройшла Мідтьюллан (7-2 за сумою двох зустрічей). Гольовою передачею у матчі-відповіді відзначився Роман Яремчук.

Зазначимо, що у першому матчі Динамо обіграло Штурм із мінімальною перевагою у рахунку — 1:0. У зустрічі-відповіді кияни пропустили в середині першої половини гри.

Нагадаємо, що слідкувати за подіями матчу Штурм — Динамо ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.