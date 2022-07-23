Антюх — про матч-відповідь проти Фенербахче: Треба їхати, забивати, вигравати та проходити далі

Футболіст прокоментував і першу гру.

Півзахисник київського Динамо Денис Антюх прокоментував першу гру проти Фенербахче та розповів про матч-відповідь.

"Настрій гарний. Вчора відпочили, а сьогодні вже розпочали підготовку до матчу-відповіді. Команда почувається добре, готуємося з гарним настроєм. Ми розбирали свою гру, проаналізували її повністю. Тренер нам розповів, яких ми припускалися помилок, що треба змінити в нашій грі, що ми робили добре, а що – ні.

Головне, що не програли. Все а наших руках та ногах. Попереду матч-відповідь. Треба їхати, забивати, вигравати та проходити далі. Помилки були, це ж футбол, кожен гравець припускається якихось помилок. Але помиляються всі, це нормально.

Що каже тренер у роздягальні? Не буду розкривати секрети, нехай це залишиться у нашій роздягальні", — сказав Антюх.

Нагадаємо, що сам поєдинок відбудеться 27 липня на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку між клубами зі Стамбулу та Києва, яка розпочнеться о 20:00.