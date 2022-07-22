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Захисник Фенербахче ризикує не зіграти проти Динамо в матчі-відповіді Ліги чемпіонів

22 липня 2022

сердар азіз, getty images

Сердар Азіз отримав надрив м'язів стегна в першому матчі.

Захисник турецького Фенербахче Сердар Азіз ризикує пропустит матч-відповідь проти київського Динамо в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Футболіст був замінений по ходу першого тайму зустрічі у польскому Лодзі. Так, Азіз отримав надрив стегна в районі паху, повідомляє офіційний сайт Фенербахче.

Лікування захисника вже розпочалось.

Відзначимо, що матч-відповідь у Стамбулі між Фенербахче та Динамо відбудеться у середу, 27 липня о 20:00 за київським часом.

Раніше результат першого матчу прокоментував Беньямін Вербіч.

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