Захисник Фенербахче ризикує не зіграти проти Динамо в матчі-відповіді Ліги чемпіонів

Сердар Азіз отримав надрив м'язів стегна в першому матчі.

Захисник турецького Фенербахче Сердар Азіз ризикує пропустит матч-відповідь проти київського Динамо в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Футболіст був замінений по ходу першого тайму зустрічі у польскому Лодзі. Так, Азіз отримав надрив стегна в районі паху, повідомляє офіційний сайт Фенербахче.

Лікування захисника вже розпочалось.

Відзначимо, що матч-відповідь у Стамбулі між Фенербахче та Динамо відбудеться у середу, 27 липня о 20:00 за київським часом.

Раніше результат першого матчу прокоментував Беньямін Вербіч.