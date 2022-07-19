Жезуш: Дуже поважаю Луческу за те, що він показав у футболі

Головний тренер Фенербахче висловився перед грою з киянами.

Головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш з великою повагою ставиться до Мірчі Луческу, а також високо оцінює можливості його підопічних.

"У результаті жеребкування нам трапився дуже досвідчений суперник, який багато разів виступав у Лізі чемпіонів. Це дуже сильна команда. Я їх добре знаю, бо протистояв Динамо минулого сезону. Будуть складні моменти, але ми добре попрацювали на зборах. Відсотків 70-80 складу Динамо – гравці збірної України. З нашою командою ми працюємо близько 4-5 тижнів. Поступово знайомимося. Ми намагаємося краще дізнатися про гравців, а гравці намагаються зрозуміти, чого ми від них хочемо. Ми хочемо створити якісну команду із позитивним мисленням. Це дає нам впевненість у собі. Ми знаємо, що наш суперник Динамо Київ грав в одному складі близько 4-5 років. А ми тренуємось лише 4-5 тижнів.

Ми всі знаємо, що відбувається в Україні. Весь світ знає. Ми всі поважаємо тих, хто був там і поділяємо їхній біль. Українські гравці безперечно почуваються емоційно сильними, щоб завтра на полі зіграти в позитивному матчі для своєї країни.

Луческу – не тільки досвідчений тренер, а й дуже добре розуміється у футболі. Це тренер, який показав свої якості у кожній команді, до якої він переходив. Має великий досвід у Лізі чемпіонів, як і я. Ми зустрічалися у Лізі чемпіонів минулого року. Отже, він добре знає наші ідеї. Їх тренерський штаб проаналізував, як ми грали з їхньою командою минулого року. Але ми також проаналізували, як вони грали тоді та як грають зараз. Я бачу команди одного рівня.

Я добре пам'ятаю ігри з Динамо минулого сезону. Ми досі тримаємо в руках всю роботу, яку виконали в тому матчі. Не думаю, що буде багато нового, не думаю, що буде щось, що нас здивує. Усього 2 гравці зі складу минулого сезону пішли. 80% вашої нинішньої команди – це ті ж самі гравці. Я дуже поважаю Луческу за те, що він показав у футболі. В нас хороші дружні стосунки. Але я сподіваюся, що і цього разу я буду тим, хто залишить поле щасливим, як і минулого року", наводить слова Жезуша офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.