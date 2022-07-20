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ХІК
-
26 липня
20:00
Шериф
-
Марібор
-
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
-
Лудогорець
-
26 липня
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Динамо Загреб
-
26 липня
22:00
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Цюрих
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20:00
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27 липня
20:00
Слован Братислава
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Ференцварош
-
27 липня
21:30
Олімпіакос
-
Маккабі Хайфа
-
27 липня
22:00

Салаї: Добре знаємо Динамо

20 липня 2022

Аттіла Салаї, фото Динамо

Захисник Фенербахче висловився перед грою проти Динамо.

Захисник Фенербахче Аттіла Салаї з великим нетерпінням чекає на матч проти Динамо Київ і вірить в успіх своєї команди.

"Ми з нетерпінням чекаємо на завтрашній матч. Ми провели дуже успішний підготовчий період. Багато тренувалися, зіграли хороші тренувальні матчі. Ми готові до цієї зустрічі. Ми з нетерпінням чекаємо на першу офіційну гру, яку ми проведемо завтра. Наш тренерський штаб проаналізував нашого суперника якнайкраще. Вони розповіли нам, чого слід очікувати від них, яку тактику вони використовують, їхні сильні та слабкі сторони. Ми готувалися до цього матчу якнайкраще і добре знаємо нашого суперника.

Усі з нетерпінням чекають на початок матчу. Усі дуже раді початку сезону. Кожен з нас усвідомлює, що Ліга чемпіонів має для нас велике значення. Ми хочемо опинитися у груповому етапі. У нас великі цілі цього сезону. Для цього нам потрібно добре попрацювати. З нетерпінням чекаємо на завтрашній матч", наводить слова Салаї офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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