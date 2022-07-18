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Сирота: Сподіваємося, що нам вдасться перемогти Фенербахче для ЗСУ

18 липня 2022

Олександр Сирота, ФК ДИНАМО

Футболіст оцінив майбутню гру киян у єврокубках.

Захисник київського Динамо Олександр Сирота прокоментував майбутню зустріч проти Фенербахче у рамках кваліфікації до Ліги чемпіонів.

"У команді зараз хороша атмосфера, бо попереду в нас гра Ліги чемпіонів. Ми до цього ретельно готувалися. Вивчали суперника, і, гадаю, будемо готові на сто відсотків. Все ж таки, дуже важко не думати про те, що відбувається в Україні. З хлопцями постійно допомагаємо армії, постійно на зв’язку з військовими. Але зараз ми повинні сконцентруватися на грі з Фенербахче.

Ми повністю вивчаємо суперника. Знаємо його слабкі сторони, сильні якості, як хто грає за персоналіями, тому й так довго все триває.  Ми все бачимо на теоретичних заняттях. Містер усе детально розбирає, розповідає нам, і ми ретельно готуємося.

У нас ще є кілька днів, але зараз, я вважаю, ми в непоганій формі. А за два дні будемо у своїй найкращій формі – принаймні, я сподіваюся на це. Звісно, ми підтримуємо наших військових, ЗСУ. Лише завдяки їм ми перебуваємо зараз тут. Хлопці – молодці. Сподіваємося, що нам вдасться здобути перемогу для них", — сказав Сирота.

 

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри. У прямому ефірі матч транслюватиме Setanta Sports.

Раніше Динамо Київ оголосило заявку на матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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