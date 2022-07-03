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-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
12 липня
21:00
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-
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-
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Динамо та Фенербахче розсудить швед Нюберг

03 липня 2022

Глен Нюберг, ФК Динамо Київ

Раніше Нюберг не зустрічався з українськими клубами та збірними у своїй кар’єрі.

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо зустрінеться із Фенербахче. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Головним арбітром призначено 33-річного шведа Глена Нюберга, допомагати якому будуть його співвітчизники — Махбод Беїджі та Андреас Седерквіст. Резервним рефері призначено Адама Ладебека.

Минулого сезону на рівні міжнародних зустрічей Нюберг обслуговував один матч кваліфікації Ліги чемпіонів, два матчі Ліги Європи та чотири гри Ліги Конференцій. Також Глен працював на матчі кваліфікації ЧС-2022 та грі Ліги Націй.

Зазначимо, що з українськими клубами та збірними у своїй кар'єрі Нюберг ще не перетинався.

Нагадаємо, перша гра між Динамо та Фенербахче відбудеться у середу, 20 липня, у польському місті Лодзь.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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