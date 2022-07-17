Динамо Київ оголосило заявку на матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче

Мірча Луческу заявив 28 футболістів, 21 із яких потрапили до списку А.

У рамках другого відбіркового раунду у груповий етап Ліги чемпіонів на київське Динамо чекає протистояння з турецьким Фенербахче.

Тренерський штаб Мірчі Луческу визначився із заявкою з 28 футболістів (21 – список А, 7 – список Б), які можуть взяти участь у майбутніх єврокубкових зустрічах.

Голкіпери:

1. Георгій Бущан

35. Руслан Нещерет (заявка Б*)

71. Денис Бойко

Захисники:

3. Антон Боль (Б)

4. Денис Попов

6. Микита Бурда

20. Олександр Караваєв

21. Микита Кравченко

24. Олександр Тимчик

25. Ілля Забарний (Б)

34. Олександр Сирота

44. Владислав Дубінчак

55. Костянтин Вівчаренко (Б)

94. Томаш Кендзьора

Півзахисники:

5. Сергій Сидорчук

7. Беньямін Вербич

8. Володимир Шепелєв

10. Микола Шапаренко

14. Олександр Яцик (Б)

15. Віктор Циганков

18. Олександр Андрієвський

19. Денис Гармаш

27. Вікентій Волошин (Б)

29. Віталій Буяльський

99. Денис Антюх

Нападники:

11. Владислав Ванат (Б)

41. Артем Бєсєдін

89. Владислав Супряга

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри. У прямому ефірі матч покаже Setanta Sports.