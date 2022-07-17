Динамо Київ оголосило заявку на матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче

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0
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Шкупі
0
12 липня
19:00
Карабах
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Лех
1
12 липня
19:00
Шериф
1
Зріньскі
0
12 липня
20:00
Хіберніанс
0
Шемрок Роверс
0
12 липня
21:00
Тирана
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Ф91 Дюделанж
2
12 липня
21:00
Сутьєска
0
Лудогорець
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22:00
Шахтар Солігорськ
0
Марібор
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13 липня
20:00
Клаксвік
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Буде-Глімт
1
13 липня
20:00
Динамо Батумі
1
Слован Братислава
2
13 липня
20:00
Ференцварош
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Тобол
1
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
2
Пюнік
3
13 липня
21:30
Лінфілд
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ТНС
0
13 липня
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-
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Лудогорець
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Лінфілд
-
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Динамо Київ
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Фенербахче
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Марібор
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Шериф
-
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Мідтьюлланн
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ХІК
-
26 липня
20:00
Шериф
-
Марібор
-
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20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
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20:30
Шемрок Роверс
-
Лудогорець
-
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22:00
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-
Динамо Загреб
-
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-
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Цюрих
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Карабах
-
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20:00
Мальме
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Фенербахче
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Динамо Київ оголосило заявку на матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче

17 липня 2022

Динамо Київ оголосило заявку на матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче

Мірча Луческу заявив 28 футболістів, 21 із яких потрапили до списку А.

У рамках другого відбіркового раунду у груповий етап Ліги чемпіонів на київське Динамо чекає протистояння з турецьким Фенербахче.

Тренерський штаб Мірчі Луческу визначився із заявкою з 28 футболістів (21 – список А, 7 – список Б), які можуть взяти участь у майбутніх єврокубкових зустрічах.

Голкіпери:

1. Георгій Бущан
35. Руслан Нещерет (заявка Б*)
71. Денис Бойко

Захисники:

3. Антон Боль (Б)
4. Денис Попов
6. Микита Бурда
20. Олександр Караваєв
21. Микита Кравченко
24. Олександр Тимчик
25. Ілля Забарний (Б)
34. Олександр Сирота
44. Владислав Дубінчак
55. Костянтин Вівчаренко (Б)
94. Томаш Кендзьора

Півзахисники:

5. Сергій Сидорчук
7. Беньямін Вербич
8. Володимир Шепелєв
10. Микола Шапаренко
14. Олександр Яцик (Б)
15. Віктор Циганков
18. Олександр Андрієвський
19. Денис Гармаш
27. Вікентій Волошин (Б)
29. Віталій Буяльський
99. Денис Антюх

Нападники:

11. Владислав Ванат (Б)
41. Артем Бєсєдін
89. Владислав Супряга

Нагадаємо, що матч Динамо К — Фенербахче відбудеться 20 липня. Почнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри. У прямому ефірі матч покаже Setanta Sports.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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